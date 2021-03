Il Re a Comiso, nel cinegiornale del 1943

Comiso – Dall’Etna a Castelvetrano, passando per Enna e Ribera, c’era anche Comiso tra le tappe della visita in Sicilia di Vittorio Emanuele III, nel gennaio del ’43. La città ragusana appare al minuto2’38, corrispondente al 23’38 del servizio andato in onda allora nei cinema. Nel link allegato, l’archivio storico dell’Istituto Luce riporta l’intero ordine delle sequenze del montaggio. La serrata ai ranghi militare non eviterà, in estate, l’incontrastata invasione alleata dell’Isola e la fuga del Re da Roma.