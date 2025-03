Il restauro dell'organo con più di 3 mila canne della cattedrale di San Giovanni a Ragusa

Ragusa - Un cantiere visibile e visitabile. È quello del restauro dell'organo Serassi Tamburini della cattedrale di San Giovanni a Ragusa in corso da quasi un anno a questa parte. L'organo a canne risale al 1857-58 ed è il più grande di quella che fu la Contea di Modica.

L'organo è ospitato in una monumentale cantoria in legno scolpito e dorato, la cui cassa fu dorata dal maestro Michele Leone di Ragusa. La Regione siciliana nel 2024 ne ha finanziato il restauro per un importo di 270 mila euro.