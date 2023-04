“Il sol dell’avvenire”, il tributo di Nanni Moretti a Fellini e Battiato

Nanni Moretti torna al cinema con il nuovo film Il sol dell'Avvenire che sarà presentato in concorso alla settantaseiesima edizione del Festival di Cannes.Il sol dell'Avvenire è un divertente viaggio trai temi al regista come il cinema, il circo, gli anni ’50.

Nanni Moretti arriva a Che tempo che fa, la trasmissione di Rai3 condotta da Fabio Fazio. Film molto morettiano? «Mi sta bene, basta non si dica che è un testamento». Storia di un regista che sta preparando un film ambientato negli anni Cinquanta che parla di temi cari all'autore, della politica, di allora, del cinema, dei rapporti di coppia, di psicoterapia, una sorta di circo romantico. Il regista e il protagonista è Moretti che torna a due anni dal suo ultimo Tre piani. Dice Moretti a Fabio Fazio che lo incalza con «Sei diventato il tuo alter ego?». E Moretti: «Ora sono più in ascolto. Il film ha avuto una lunga genesi. Anni fa ho cercato di scrivere un film ambientato nel 1956 e non è venuto. Poi ho girato Tre Piani dunque ho ripreso l'idea che però è solo una parte del film. Mi è piaciuto raccontare la storia di un regista che vuole girare quel film ambientato in quell'anno, l'anno dell'invasione sovietica dell'Ungheria. Giovanni non è un regista in crisi, anzi ne sta girando tre di film, tre film in uno e uno si avvicina al musical con canzoni italiane».

Moretti festeggia i 45 anni della prima volta a Cannes, allora era Ecce Bombo. E che cosa ha fatto in tutti questi anni? Forse sarà anche andato a letto presto perché da sveglio ha vinto 9 David, 12 Nastri d’Argento e appunto la Palma D'oro a Cannes. Ora torna con questo film in uscita in sala il 20 aprile. Al suo fianco Margherita Buy, Silvio Orlando e Barbora Bobulova. Così dopo tanti anni torna a lavorare con Orlando che ha detto di nutrire per il regista romano una sorta di timore reverenziale, mai gli è venuto in mente di invitarlo a mangiare una pizza ma in compenso gli vuole bene. Per Margherita Buy un deja-vu che è una felice consuetudine. Una frecciatina nel film è lanciata contro le piattaforme, si sa che Moretti è un talebano del film al cinema e basta. Infatti aveva detto: «Non posso neanche immaginare un ragazzo in metropolitana che si vede il mio film sul telefono». Non è facile la vita del regista al quale spesso sfugge qualcosa: «Un regista pensa di girare un film ma c'è sempre qualcosa che non capisce, qui credo di concentrarmi sul rapporto con l'attore». Dice Fazio: «“Dì qualcosa di sinistra”, oramai sembra appartenere a svariate ere fa». Moretti non concorda: «Perché? Molti elettori lo avrebbero detto negli ultimi anni. Forse non ora». Moretti regalando un dolore ai suoi seguaci, ha abbandonato la Vespa storica per un monopattino contemporaneo. «Non è proprio così, l'ho usato per il film. La Vespa di tanti film ora è in pensione al Museo del Cinema di Torino. Però ne ho un'altra». Sguardo ironico e, nel suo film, un tributo su tutti, a Federico Fellini, al suo amore per il circo e alla Dolce Vita. Perché Moretti frequentava i set del Maestro: «Ogni tanto ci andavo, i suoi set erano un gran casino che lui alimentava». Domanda marzulliana di Fazio, «Il cinema ci aiuta a dire delle verità?». E Moretti: «Il cinema ci aiuta a ragionare sulla realtà e a sognare e se i sogni si realizzano, meglio sognare cose belle». Per finire, una impensata apertura: «Potrei fare serie tv il problema è che io mi prendo molto tempo per girare, invece quelle galoppano».

Evergreen e potente la colonna sonora del trailer: Franco Battiato, Luigi Tenco, Aretha Franklin. E l'amico Franco Battiato è omaggiato nel trailer.