In Islanda la canzone di Natale più amata è Così Celeste di Zucchero

"Gli occhi si allagano, la ninfea, galleggia in fiore, che maggio sia". La canzone più romantica a Natale? Quella che interpreta meglio lo spirito natalizio? Gli islandesi non hanno dubbi. E più di "Jingle Bells", "Last Christmas" o "All I Want for Christmas Is You", potè " Così Celeste" di Zucchero Fornaciari.

Il cantante, che ha reso nota la notizia e l'ha condivisa ufficialmente per i fan attraverso un post pubblicato su Facebook, ha scritto: "Felice di sapere che Ef ég nenni, l'adattamento in islandese di Così celeste, sia la canzone di Natale più famosa d'Islanda". L'adattamento islandese è stato curato da Helgi Björnsson e dal 2019, anno in cui è stato lanciato, è diventato il brano più ascoltato in assoluto. Siete curiosi di ascoltarla in islandese? Eccola:

Qui invece l'originale italiano. Così Celeste è un singolo contenuto nell'album Spirito DiVino del 1995.