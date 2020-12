John Denver, la fine emblematica di una vita VIDEO | FOTO

Ci sono artisti la cui fine è emblematica della propria storia: dopo una vita passata a solcare i cieli, celebrata in molti brani, 23 anni fa l’aereo pilotato in solitaria da John Denver, che aveva cominciato a volare da bimbo insieme al padre, tradiva a soli 54 anni l’anima bianca del country americano. L’esatto contraltare della figura buia e introversa del ‘man in black’ Johnny Cash. Solare al limite dell’ingenuità, in un ipotetico film John Denver non avrebbe potuto interpretare altro ruolo che il buono, l’eterno boy scout, il cowboy biondo dal cuore d’oro. Solo che, oltre al cavallo, lui portava pure l’aereo: una passione superiore forse anche alla musica, che l’ha reso noto.

Il 12 ottobre 1997, neanche mezzora dopo il decollo dalla baia di Monterey, il piccolo velivolo tandem che guidava s’impennò improvvisamente in aria, per poi precipitare in picchiata finendo in pezzi nell’impatto con l’oceano, al largo della California: a quanto pare, era banalmente partito con troppo poca benzina in serbatoio. Un errore incredibile per un aviatore esperto come lui. Naturalmente le analisi rivelarono che non aveva fatto uso di droghe, alcol o medicine. Ci mancherebbe altro per il “bravo ragazzo”. Le indagini si chiusero subito sulla tragica fatalità: chi poteva voler male al pacifista senza macchia, candido in uno showbiz come quello a stelle e strisce spesso intorbidito da eccessi e isterismi?

Per quelle circostanze beffarde e impenetrabili che chiamiamo ‘caso’, il primissimo singolo che lanciò il suo nome nel 67 s’intitolava Leavin’ on a jet plane, in viaggio su un aeroplano: brano toccante e romantico, come nel suo stile, come la sua vita. A Denver si devono canzoni arcinote che hanno fatto la storia del folk e neanche tutti sanno che ha scritto lui, come Take me home country roads e Rocky Mountain Hight, i monti del Colorado dove furono sparsi al vento i suoi resti ripescati nel Pacifico. Fu anche il primo artista statunitense a compiere una tournee in Urss, Cina e Vietnam: “Non importa che lingua parliamo, che colore abbiamo, qual è la nostra politica o la nostra fede, la musica dimostra che siamo tutti uguali” ripeteva con il suo sorriso da sognatore, semplice e indimenticabile.