Jovanotti: Io e Battiato, con Giuliano Sangiorgi, coristi di Celentano

Roba da non crederci, se non fosse che la canzone esiste davvero, e al termine del video ufficiale i quattro cantanti parlano fra di loro, facendo una riflessione sulla guerra.

Lorenzo Jovanotti ha raccontato, nel corso della trasmissione “Caro Battiato” di Pif, in onda su Rai Tre il 5 gennaio, che una delle cose più divertenti che gli sia capitata nella vita è stata di fare il corista insieme a Franco Battiato e a Giuliano Sangiorgi in una canzone di Adriano Celentano.

“Una volta ci siamo visti con Celentano -racconta Lorenzo Cherubini-, c’era Celentano, io, Franco Battiato e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Abbiamo passato una giornata intera in studio di registrazione a fare i coristi di Celentano. Perché se tu poi ascolti la canzone, scritta da Manu Chao, ci sono i cori, irriconoscibili, miei, di Battiato e di Giuliano Sangiorgi. Una canzone molto Manu Chao, ci siamo divertiti tantissimo con Franco a fare questa cosa”.

L’aneddoto per raccontare di come Battiato non se la tirasse affatto e si divertisse nel ruolo di corista mimetizzato in una canzone del Molleggiato. La canzone, scritta appunto da Manu Chao, si intitola “Non so più cosa fare” ed è del 2011. Eccoli cantare insieme: