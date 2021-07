Justine Mattera è tornata a Punta Secca

Santa Croce Camerina - Manca solo l’ultima serata per la conclusione della settima edizione di Libri d’aMare. L’appuntamento con la presentazione di chiusura è per mercoledì 28 luglio, ore 21.45 in Piazza Belvedere a Punta Secca. La rassegna organizzata Punta Secca Live e dalla Cartolibreria Excalibur è tornata quest’anno a offrire, grazie ai partner privati e istituzionali, cinque appuntamenti dal diverso registro stilistico.

L’inaugurazione con Gaetano Savatteri e l’attore Domenico Centamore, l’autobiografia della nota showgirl Justine Mattera, la storia dei fratelli Salvo e Luigi Mastroianni e l’ironico giallo di Roberto Alajmo. Ogni serata è stata seguita con attenzione dal pubblico, folto ma necessariamente distanziato nel rispetto delle normative Covid.

Anche questa settima edizione giunge alla fine, dunque, mercoledì sera, nello scenario di Piazza Belvedere che gli organizzatori hanno voluto rendere ancora più caratteristico e suggestivo illuminando una parete della Torre Scalambri. L’ultimo autore che giungerà a Punta Secca è Salvatore Requirez, autore del libro “Ignazio Florio, il leone di Palermo” (Nuova IPSA Editore) che con Mariagiovanna Fanelli racconterà un capitolo diverso della saga della nota famiglia siciliana.

Chi volesse può prenotare il suo posto a sedere acquistando il libro presso la Cartolibreria Excalibur di via Roma 32 a Santa Croce Camerina oppure ordinando la copia chiamando ai numeri 0932821659 - 3936137302, altrimenti l’ingresso resta libero fino a esaurimento posti.