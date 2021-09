L'instancabile ricerca di Pino Nifosì sul dialetto siciliano che scompare

Scicli - Sabato 18 settembre alle ore 19,00, a Palazzo Spadaro, con la presenza di un pubblico interessato all’argomento, è stato presentato il libro del Prof. Pino Nifosì “A-ppunta r’àrava”, una silloge di circa trecento pagine (euro 10,00) della sua ricerca di circa trent’anni di studio sul dialetto (un materiale linguistico di circa ventimila espressioni) di Scicli e degli Iblei, con “detti”, modi di dire, exempla, racconti popolari, filastrocche dell’infanzia, enigmi, organizzati per temi, che voleva dare ed essere uno spaccato della civiltà contadina degli Iblei, fino al suo tramonto, avvenuto all’incirca, tra gli anni ’60 e ’70 del secolo scorso.

Il professor Nifosì, facendosi forte, da un canto (data la sua età, essendo nato nel 1943), della sua esperienza diretta di aver vissuto nella sua infanzia, fanciullezza e giovinezza dentro quel mondo, in famiglia, con il parentado di matrice contadina, dell’esperienza della moglie, anch’essa di famiglia contadina; della collaborazione di circa cento persone – importanti le signore anziane, amiche (Padua Cannizzaro, Vindigni, Falla Lina e del caro amico Peppino Inì) della città -, contattate, che gli hanno offerto contributi “culturali”: singoli termini dialettali, piuttosto rari, in quanto non più parlati, detti e modi di dire, e tutto un parlar per similitudini e metafore; dall’altro, della sua formazione culturale, oltre che letteraria e linguistica, anche biblica e artistica, si è accinto al lavoro, prima timidamente e con spirito di “gioco”: un gioco, passatempo con tanti amici della città, successivamente, sempre più, con spirito scientifico, di studio e di catalogazione, al solo scopo, iniziale, di vedere, espresso con un detto, “unni nescia u cuntu a tila”, di vedere, cioè, fin quando possibile quale fosse stata la visione della vita del popolo di Scicli nella sua storia; dicevo, facendo forte di entrambe le esperienze di vita e culturale, dopo circa trent’anni ha pensato di accogliere in libri tutto quel “materiale”, diventato prezioso, perché scomparso. I risultati non si sono fatti attendere e con i primi risultati l’entusiasmo ad andare avanti e ad approfondire la ricerca, sia sul campo prettamente antropologico e etnologico, sia su quello psicologico e caratteriale, sia, ed interessante, su quello religioso del popolo di Scicli, da un lato, e filosofico-esistenziale, dall’altro. Anche a questo livello i risultati sono stati sorprendenti. Non solo con la scoperta di radici bibliche nel ramo sapienziale: decine e decine di nostri detti in tutto identici a proverbi biblici dei Libri della Sapienza, dei Proverbi, del Qoelet, dei Salmi, ma anche nella scoperta di usi e consuetudini del mondo contadino ebreo, che si tramandavano fino alla generazione dei nati nella prima metà del Novecento. Quanto alla classicità, incredibile a dirsi, ha riscontato detti, modi di dire, “dubbi”, che erano il concentrato di miti classici del mondo greco e latino, in particolare, ha riscontrato parecchi “materiale” di detti o enigmi in Esiodo, Eschilo, Sofocle, Ovidio, Valerio Massimo e negli storici latini e greci, Igino, Pausania, la Biblioteca di Apollodoro, oltre che nei più recenti storicamente, Dante Alighieri e, in pittura, Caravaggio e Rubens.

L’opera si presenta di gradevole lettura e, nello stesso tempo, ricca di contenuti, esaltando le ricchezza e bellezza di quel linguaggio dialettale, ricchissimo, oltre che di “proverbi”, anche e, soprattutto, di tutto un parlare per similitudini e metafore.

Il libro è possibile acquistarlo presso la sede del Brancati, in via Aleardi o presso la cartoleria Best-Seller di Piazza Busacca.