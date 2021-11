La Caporetto di mio padre

Scicli - Mio padre, classe di ferro 1898, fece parte dell’ultimo contingente a essere chiamato alle armi nella guerra 1915-1918.

Aveva circa diciassette anni compiuti, quando ricevette la cartolina di precetto.

La madre lo benedisse, mio nonno gli diede qualche spicciolo per arrivare a Palermo, dove fu subito reclutato.

Con i capelli rasati, nella sua divisa di soldato, così appare in una foto ricordo che lui mandò alla famiglia prima di partire per le trincee del Carso.

Un ragazzotto che stento ancora a riconoscere.

Lasciò la Sicilia con un treno pieno di altri coetanei che non fecero più ritorno.

In trincea, sulle montagne – raccontava- la vita era impossibile per chi era abituato al sole della sua terra. Presto molti si ammalarono di tubercolosi e di scabbia, torturati giorno e notte dalle cimici e dai pidocchi oltre che dai topi.

Diventò caporale, si distinse in diverse operazioni contro il nemico perché la sua tempra era forte e sicura. Aveva frequentato a Scicli le elementari e scriveva per tutti i suoi soldati analfabeti lettere di nostalgia e d’amore, lettere spesso fatte di lacrime.

Conobbe D’Annunzio. Il vate visitò il suo reggimento, rincuorò gli animi provati con un discorso infuocato e patriottico nel quale solo c’era spazio per la narrazione di una Patria benevola e indifesa oltraggiata e violata.

D’Annunzio era un uomo piccolo e insignificante a dir di mio padre ma altero e aulico nel suo linguaggio di poeta.

Il tempo nella trincea si faceva eterno, il freddo polare ghiacciava le urine e le scarpe rotte riempivano di piaghe i piedi, le mani si congelavano senza i guanti.

Caporetto fu infine il dramma, l’apocalisse che mieté tante vite. Il punto finale di un disastro annunciato da una politica infame che aveva solo sacrificato inutilmente generazioni di uomini.

Il racconto di quei momenti si faceva rabbioso e triste nelle sue parole, lo sguardo terribile, la mente corrucciata.

Un giorno, ormai vecchio, ritornò a casa con una novità. M’informava di aver richiesto lo stato di combattente con la conseguente onorificenza di cavaliere di Vittorio Veneto che il Governo italiano aveva deliberato per i soldati della Prima Grande Guerra ancora in vita.

Mi meravigliai. Conoscevo il suo sdegno per quel conflitto inutile, la rabbia per la sua giovinezza rubata.

“Ho fatto domanda – si affrettò a precisare- per quel milione di morti che sono rimasti lassù nelle montagne e non hanno più voce, per le loro vite spezzate, perché questa Patria che oggi celebra la guerra possa capire che non c’è nulla da celebrare.”

Quando arrivò il diploma di Cavaliere di Vittorio Veneto con la medaglia d’oro al valore assieme alla concessione di una pensione di fame, mi consegnò la busta con cui la Patria lo gratificava.

-Conservala tu – disse con amarezza – a me non serve. E quest’umiliazione di un’elemosina potevano anche risparmiarsela quelli che oggi governano. La mia vita valeva molto di più. –

Mio padre, nel suo testamento, mi proibì di apporre sulla sua tomba il titolo di Cavaliere di Vittorio Veneto.

