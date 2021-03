La cappella Drago in Santa Maria della Consolazione di Scicli

Scicli - L’onorato maestro Vincenzo Drago di Scicli il 19 febbraio 1571 stipulava un contratto d’opera con un noto architetto netino per portare a termine un lavoro che già aveva commissionato al maestro Nicola Rizza nel frattempo deceduto senza aver completato l’opera.

L’architetto netino era il maestro Coraldo Rubino, già autore della Cappella del Cristo alla colonna, costruita nello stesso periodo proprio in Santa Maria della Consolazione di Scicli.

Il povero Drago, rimasto con un cantiere lasciato a metà per la sopravvenuta scomparsa del tecnico che lo dirigeva, non trovava altra migliore soluzione che impegnare il collega che lavorava al cantiere vicino.

Tuttavia Drago nell’atto indica al Rubino alcune linee guida che solo in parte ricalcano lo stile della cappella del Cristo alla Colonna.

I lavori si sarebbero dovuti svolgere dal 13 maggio fino e non oltre la Pasqua di quell’anno. Il tecnico avrebbe scelto i materiali pagandoli personalmente perché inclusi nel costo dell’opera stabilito per contratto.

La cappella, già progettata dall’architetto defunto, sarebbe stata dedicata a S. Anna e avrebbe avuto, dunque, le seguenti caratteristiche

“di largkiza di palmi novi, di vacanti et di altiza di palmi quindichi ad minus cum li coxi di palmj tri pi ogni una et di lungdiza di palmi tri mino un quarto cum uno pilastro pi ogni coxa et cum uno cornichi in testa di la forma e lavurata jn ditta ecclesia la cappella fatta pi ipso mag/ro coraldo preditto Christo ligato jn la colunna demum pi lo ditto cornichi non divj esserj accussi grandi, quali cappella si divj farj di cantunj intagliati lavurati et supra rexpeditj infra ditto termino.”

L’architetto Rubino avrebbe ricevuto per il suo onorario e il lavoro onze sei così ripartite: onze due in contanti, in pezzi d’argento; le quattro onze residue le avrebbe ottenute con due bonifici bancari e cioè con il primo, di onze due, sarebbero state coperte le spese per far cavare e lavorare la pietra da utilizzare, montando poi i pezzi a mano a mano che fossero pronti; con il secondo bonifico di due onze, l’ultimo, consegnato a lavoro ultimato, si sarebbe saldato tutto il conto.

Da un atto annotato dal notaio a margine del registro si evince che il 13 maggio 1572 l’architetto Coraldo Rubino aveva già ricevuto quattro onze. Questo pagamento fa presumere che la cappella dovesse essere già ultimata, visto che la consegna era stata prevista per la Pasqua.

La morte improvvisa di un architetto e l’assegnazione dei suoi lavori iniziati ad altro collega hanno gettato molte luci sul grande cantiere cinquecentesco della Chiesa di Santa Maria della Consolazione di Scicli.

Il documento conferma ancora una volta il grande bacino di artisti e di maestranze che fu la città di Noto al quale ampiamente attinsero tutti i centri vicini, Scicli per primo.

CREDITI

Archivio di Stato di Ragusa, sez. di Modica

© Tutti i diritti riservati all’Autore. Divieto di riproduzione parziale e totale dell’articolo.