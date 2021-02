La lingua in gioco. Da Totò a lezione di retorica

Il parlato dei film di Totò. Si intitola "La lingua in gioco" il libro di Fabio Rossi, Bulzoni, 2002 - 315 pagine, dedicato all'importanza della parola nella comicità di Totò, sviluppando un'analisi dei giochi linguistici, delle metafore, degli stravolgimenti di significato: elementi essenziali del personaggio che Antonio de Curtis ha portano in teatro e al cinema. Il libro è orientato sia agli specialisti sia agli estimatori - di lunga data o di "recente acquisizione" - dell'arte comica di Totò.

I fans troveranno quei giochi parole di Totò, quelli più noti (es. la lettera dettata in Totò, Peppino e la malafemmina), e altri, forse meno celebri, perchè tratti dai primi film o da alcuni poco trasmessi in televisione. "Siamo uomini o caporali?", "A prescindere", "Quisquiglie, bazzecole, pinzellacchere", "Parli come badi", "Vota Antonio", sono alcuni esempi di giochi verbali che Totò ha lanciato nei suoi film, probabilmente non immaginando neppure che sarebbero diventati popolari, entrando, a distanza di molti anni, nel linguaggio comune e utilizzati per amplificare discorsi o concetti espressi da persone di tutte le estrazioni sociali. Non si tratta di una moda contigente, magari legata a un anniversario o ad un particolare avvenimento, ma si tratta invece di integrazione dei tanti funambolismi verbali di Totò nella cultura popolare italiana.

Di sorprendente, nella breccia aperta da Totò a livello culturale, c'è la consapevolezza di aver avuto nell'arte comica, e non soltanto, un personaggio, una maschera, a cui l'autore - Antonio de Curtis - ha saputo dare in dote un patrimonio inestimabile e tuttora in parte ancora inesplorato.

La lingua in gioco fa emergere la tecnica su cui si fonda la costruzione dei giochi di parole di Totò; da cui la ricollocazione di questa grande maschera in una storia che da Aristofane, passando per la commedia dell'arte medievale, arriva fino al teatro popolare, all'avanspettacolo, alla rivista e al varietà. Il libro, con la prefazione di Tullio De Mauro, contiene anche la lista dei film, le cui schede sono complete di personaggi e interpreti; la teatrografia, con i testi scritti o recitati da Totò; la bibliografia ampliata, oltre alle pubblicazioni su Totò, anche ad altri testi di teatro, cinema, linguistica.

Fabio Rossi (Roma, 1967) è ricercatore di Linguistica italiana presso l'Università degli studi di Messina. Si occupa principalmente del lessico della trattatistica musicale cinque-secentesca e delle caratteristiche sintattiche e pragmantiche del parlato spontaneo e cinematografico.