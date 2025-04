La morte del piccolo Thomas, la confessione del padre: “Ero sulla minimoto con lui”

Palermo - Antonino Viviano, papà del piccolo Thomas, il bambino di 4 anni deceduto a seguito di un incidente avvenuto a Boccadifalco, un quartiere di Palermo, mentre era su una minimoto, ha ammesso le sue responsabilità nel corso di un interrogatorio davanti agli uomini della polizia municipale.

“Ero con lui quando Thomas è finito contro il muretto” ha riferito nel corso dell’interrogatorio investigativo avvenuto nella caserma di via Ugo La Malfa a Palermo. La confessione del padre arriva una settimana dopo l’iscrizione nel registro degli indagati per “omicidio colposo”.

Secondo la ricostruzione ufficiale fornita dal papà trentasettenne, il piccolo Thomas era ancora a bordo della minimoto quando si è schiantato contro un muretto, a pochi metri dalla loro abitazione al piano terra in via Giovanni Bruno. Un improvviso scatto dell’acceleratore ha provocato l’impatto, cogliendo impreparato il papà Antonino che non ha fatto in tempo ad evitare il peggio. La minimoto, una “Dirt Bike M100”, era stata acquistata poco prima del tragico incidente: quel pomeriggio del 7 aprile scorso era la prima volta che la stavano provando. Indagato per “omicidio colposo” la scorsa settimana, al padre sono stati contestati anche l’incauto affidamento e la mancata immatricolazione del veicolo non adatto per minori di 16 anni. Prima dell’iscrizione sul registro degli indagati con la ben più grave accusa, era stato subito iscritto per “lesioni gravi”, reato poi trasformato in “omicidio colposo”.

Il fascicolo con la confessione del padre è già stato trasmesso in procura.