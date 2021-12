La "Sicilia passeggiata" di Vincenzo Consolo, con foto di Giuseppe Leone

Una iniziativa editoriale che risale al 1990, quando la Rai affidò a Vincenzo Consolo l'incarico di un testo sulla Sicilia. "La Sicilia passeggiata", con un testo di Vincenzo Consolo e fotografie di Giuseppe Leone (pag. 176, 16 euro), pubblicato dall'editore Mimesis e curato dal professore Gianni Turchetta (che ne firma la prefazione), è inserito nella collana "Sguardi e visioni" diretta da Francesca Adamo.

Si tratta di una riproposizione arricchita di una prima edizione presentata in occasione della 42a edizione del Premio Italia, tenuto a Palermo nel settembre del 1990. Il titolo muove da un'opera secentesca di Ambrogio Maia. Dai coloni greci alle miniere di zolfo, il paesaggio siciliano raccontato attraverso gli scatti del fotografo ragusano Giuseppe Leone.

La filosofia che sottende questa pubblicazione sta tutta nelle parole dello scrittore siciliano: "Io non so che voglia sia questa, ogni volta che torno in Sicilia, di volerla girare e girare, di percorrere ogni lato, ogni capo della costa, inoltrarmi all'interno, sostare in città e paesi, in villaggi e luoghi sperduti, rivedere vecchie persone, conoscerne nuove. Una voglia, una smania che non mi lascia star fermo in un posto. Non so. Ma sospetto sia questo una sorta di addio, un volerla vedere e toccare prima che uno dei due sparisca".

Il libro svela una Sicilia sognante, forse illusoria, popolata da monumenti, chiese, piazze, paesaggi, un continuo racconto di prodigi, sortilegi, incantamenti. "Da molti anni speravo di ripubblicare "La Sicilia passeggiata" - sottolinea Gianni Turchetta, docente di Letteratura italiana all'università Statale di Milano e curatore dell'opera completa di Vincenzo Consolo per i Meridiani della Mondadori - Mi piace ricordare subito come anche Caterina, la compagna di una vita di Vincenzo Consolo, lo desiderasse molto. Benché rimasto appartato, e conosciuto quasi solo dagli specialisti, questo testo, esercita sul lettore una seduzione intensa, fatta di leggerezza e profondità, dinamismo e erudizione. Queste qualità sono rilanciate e riecheggiate a ogni pagina dalla forza vibrante e dalla fulminea capacità di condensazione visiva e simbolica delle foto di Giuseppe Leone".

Grazie anche al contributo di Claudio Masetta Milone, è stato possibile recuperare le postille al testo di Consolo che hanno consentito non solo di ampliarlo materialmente, ma hanno anche contribuito a spostare l'intonazione verso l'alto. Questa nuova edizione si avvale di una appendice fotografica integrativa, oltre cento immagini firmate dal celebre fotografo ragusano.

"Questo libro, grazie al testo di Consolo è tra i più belli che io abbia mai pubblicato - commenta Giuseppe Leone - Ricordo ancora, con intensa emozione, le lunghe conversazioni con Vincenzo nella sua casa di via Volta a Milano. Abbiamo scelto con cura le immagini che compongono questo racconto fotografico. Ancora oggi, sfogliando queste pagine, assumono un'intensità di rara bellezza, soprattutto in questo triste momento di crisi mortale dell'editoria d'arte Sono felice di aver firmato questo volume, lo interpreto come un omaggio dovuto in ricordo di un grande scrittore, un artista raro, un intellettuale contro".

Consolo evoca una Sicilia sognante: "Sospinti dal vento, immaginiamo d'approdare sulla costa siciliana tra Thapsos e Megara Hyblaea, dove gli uomini dell'età del bronzo costruirono villaggi, dove giunsero i coloni di Micene, Megara Nisea, Calcide, Corinto; oppure d'inoltrarci nel golfetto, più in su di punta Izzo".

Questo è l'attacco di Consolo: "Siamo giunti: all'Ànapo che gorgoglia sonoro tra le gole di Pantàlica. Perché è da qui che vogliamo partire, per un nostro viaggio, per una nostra ricognizione della Sicilia, per inventarci, liberi come siamo da confini di geografia, da limiti d'epoca storica o da barriere tematiche, un modo, tra infiniti altri, per conoscere quest'isola al centro del Mediterraneo, questo luogo d'incrocio d'ogni vento e assalto, d'ogni dominio e d'ogni civilizzazione". Una scrittura che rapisce, questa cifra dello scrittore di Sant'Agata di Militello. Un'elencazione ipnotica, dalle sonorità antiche e mediorientali, un'architettura linguistica perfetta, tonda e fratta allo stesso tempo, come certe partiture musicali.

Le pagine più intense sono quelle dedicate a Palermo, l'approdo finale: "Rossa, Palermo, come immaginiamo fosse Tiro o Sidone, fosse Cartagine, com'era la porpora dei Fenici; di terra rossa e grassa, con polle d'acqua, da cui alto e snello, pieghevole ai venti, s'erge il palmeto fresco d'ombra, eco e nostalgia di oasi, verde moschea, tappeto di ristoro e di preghiera, immagine dell'eterno giardino del Corano".