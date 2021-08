La storia di Concetto, centenario di Scicli, in un libro fotografico

Milano - Un racconto di vita per giustapposizioni, dove non è il tempo a dettare l’impaginazione, ma le relazioni. Si intitola Flattened in Time and Space il libro di Angelo Vignali, bolognese con origini siciliane, di Scicli, dedicato alla figura di Concetto, il nonno, oggi centenario.

Le foto, scattate nell’arco di cinquanta anni, ricostruiscono la trama delle relazioni di questo signore classe 1921, attingendo agli album di famiglia, alle foto scattate dagli amici, in una ricostruzione scenografica del teatro di vita di questo agricoltore, operaio, emigrante in Sudamerica, uomo impegnato nella politica degli ultimi, nella Sicilia del Novecento.

Angelo Vignali, attraverso le proprie foto, ricostruisce la Macondo del nonno in un racconto rapsodico per immagini.

Gli autori delle foto non vengono mai identificati: sono i diversi membri della famiglia e gli amici. I luoghi vengono ricomposti senza alcun rispetto della geografia e soprattutto, la sequenza non segue il tempo della storia.

Il libro fotografico crea una nuova narrazione e cerca di raccontare la storia attraverso un processo riassemblativo. Così, Vignali ricostruisce la trama, riguarda al passato e ai racconti familiari, fino a trovare una nuova sua – personalissima – coerenza interna.

Un susseguirsi di sguardi dal finestrino che si affacciano sulla campagna: le fattorie e i distributori di benzina abbandonati, le polverose colline siciliane, il cielo e il Mar Mediterraneo. La magnificenza dei monumenti, che un attimo dopo ritroviamo erosi dal tempo, abbandonati. Solo pochi personaggi di sfondo punteggiano il paesaggio, fino a quell’interno domestico, sempre uguale, ma diverso nei dettagli: la casa che Concetto stesso ha costruito, e dove vive ancora oggi.

Flattened in Time and Space è un romanzo familiare per immagini, è una operazione di storytelling di famiglia in cui la narrazione di ciò che siamo è essa stessa parte della nostra biografia.

Il libro è accompagnato da un testo di Ilaria Speri, il design è di Federico Barbon.

Flattened in Time and Space – Angelo Vignali

Witty Books, 2020

Copertina flessibile, 14,8 x 21 cm

edizione di 500 copie

368 pagine, fotografie in bianco e nero e a colori

Lingua inglese