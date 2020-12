Una volta non c’erano le mele rosse. C’erano solo le mele gialle. Tutte le mattine un contadino di nome Serafino le raccoglieva dall’albero del giardino, per venderle al mercato. Tutte le mattine, però, le trovava ammaccate per colpa di un uccellino che si era posato sui rami a beccarle. E nessuno al mercato voleva comprare quelle mele gialle tutte bucherellate.

- Serafino! Ma che mele sono queste? - lo rimproveravano le signore.

- Perché? - rispondeva Serafino.

- Sono tutte mangiucchiate!

- E’ colpa dell’uccellino!

- Quale uccellino?

- Ogni mattina c’è un uccellino che si posa sul mio albero e si mette a beccare le mele.

- Beh, noi così mangiucchiate non le vogliamo!

E così tutte le sere Serafino il contadino tornava a casa che non aveva venduto neanche una mela.

- Anche oggi non hai venduto le mele! - lo sgridava la moglie.

- E’ colpa di quell’uccellino che le becca! Alle signore del mercato non piacciono le mele bucherellate, che ci posso fare?

- Non lo so, ma fai qualcosa! Siamo poveri contadini e abbiamo bisogno di soldi, se non vendiamo le mele moriremo di fame!

Una mattina Serafino perse la pazienza. Si svegliò prima del solito, si nascose tra i cespugli del giardino e aspettò che l’uccellino si posasse sui rami dell’albero a beccare le mele gialle. Appena lo vide imbracciò il fucile e… pum! Gli sparò proprio in mezzo al petto.

L’uccellino cadde dal ramo e il suo sangue andò a finire sopra la mela gialla che stava beccando, colorandola tutta di rosso.

L’albero fu così dispiaciuto di aver perso quell’amichetto che lo andava a trovare tutte le mattine, che da quel giorno decise di fare tutte le mele rosse. E anche gli alberi intorno lo seguirono. Così piano piano, oltre alle mele gialle, nel mondo iniziarono ad esserci anche quelle rosse.

E le mele verdi? Per quelle, abbiate pazienza: ci vuole un’altra storia, che devo ancora inventarmi.