Letture estive: Case a 1 euro, dal successo siciliano al libro

Ragusa - Ora di case in vendita a un euro ce ne sono in tutta la Sicilia, ma nel 2018 l’iniziativa del comune di Sambuca fu una scommessa. Si risolse in un trionfo, oltre ogni aspettativa: piu' di 100mila mail piovute da tutto il mondo, con richieste di acquisto. Il caso siciliano ha fatto da apripista a una formula innovativa riuscita a unire miracolosamente edilizia e recupero, grazie ai magnifici luoghi dell’Isola e alle tasche di investitori privati.

E’ arrivato il libro che ne racconta il meccanismo: “Case a 1€ nei Borghi d’Italia” di Fabrizio Ferreri, dottore di ricerca in Sociologia dell’innovazione e dello sviluppo locale all’Università Kore di Enna e già curatore, nel 2018 con Emilio Messina, del volume "Borghi di Sicilia". Chissà se a qualche altro studioso verrà in mente di scrivere qualcosa anche sulle case all’asta, incluse le case cantoniere: altro fenomeno non irrilevante nell'attuale mercato immobiliare.