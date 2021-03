Marcello Mastroianni e Stefania Sandrelli a Ispica, nel 1961

Ispica – S’intravede pure l’attrice Daniela Rocca insieme al regista Pietro Germi, alla fine di questo servizio in bianco e nero datato 26 dicembre 1961, quando ancora veniva trasmesso il cinegiornale. Come si vede nelle immagini dell’archivio storico dell’Istituto Luce, non fu facile girare le riprese del film Divorzio all'italiana nelle vie della placida cittadina ragusana, improvvisamente invasa da troupe cinematografiche e divi del calibro di Marcello Mastroianni e Stefania Sandrelli. I piccoli e caratteristici comuni iblei affascinavano sceneggiatori, montatori e direttori della fotografia ben prima della loro recente riscoperta, trainata dal commissario Montalbano.