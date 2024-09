Marco Bellocchio racconta Enzo Tortora nel film "Portobello"

Roma - Primo ciak a Roma per Portobello, la serie diretta da Marco Bellocchio che racconta la vicenda di Enzo Tortora. Scritta da Marco Bellocchio con Stefano Bises, Giordana Mari e Peppe Fiore, è interpretata da Fabrizio Gifuni, nel ruolo di Enzo Tortora, Lino Musella, Romana Maggiora Vergano, Barbora Bobulova, Alessandro Preziosi e Fausto Russo Alesi.

La serie in sei episodi ripercorre la vicenda del popolare conduttore del programma televisivo Portobello - in onda dal 1977 per sette edizioni - accusato da alcuni collaboratori di giustizia di essere parte di un’associazione camorristica dedita al traffico di stupefacenti. Tortora fu recluso in carcere e processato per anni prima di essere definitivamente assolto da ogni accusa.

“Tortora subì una grande ingiustizia” ha dichiarato Marco Bellocchio, “arrestato, processato e condannato, fu completamente assolto solo dopo una lunga odissea giudiziaria. Era un lottatore, ma la lotta lo fece ammalare e morire. Non ne farò un santino, scaverò dentro di lui in una serie perché un film non può contenerlo”.

Le riprese sono appena iniziate a Roma e avranno luogo anche in Sardegna, in Campania e in Lombardia. Portobello, che uscirà al cinema e in tv, è la prima serie prodotta da Our Films insieme a Kavac Film, in coproduzione con Arte France e in collaborazione con The Apartment Pictures, una società del gruppo Fremantle.