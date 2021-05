Marina di Ragusa, il litorale diventa una pista da ballo all’aperto VIDEO

Ragusa – Online le immagini del flashmob “Danzare Ancor” che si è tenuto domenica scorsa, 23 maggio, come tappa itinerante dell’iniziativa internazionale che sta toccando molte città sciliane. “Anche Ragusa con la Danza, la Musica e il Canto vuole esprimere amore per la Vita e per la Libertà attraverso l’arte – dice un partecipante -. Questo flashmob riprodotto in tutto il mondo esprime la voglia comune di ricominciare con una nuova musica, la voglia di Danzare Ancora la Vita. Con questo momento di sincera espressione artistica vogliamo ricordare l’importanza della cultura, cibo per l’Anima. Siamo liberi cittadini, artisti, che intendono trasmettere speranza, emozioni positive, bellezza, sorrisi, uno stimolo alla rinascita, dare speranza e uscire dal buio della paura”.