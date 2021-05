Mazzallakkar, la fortezza millenaria riemerge dal lago Arancio FOTO | VIDEO

Sambuca di Sicilia - La sua costruzione risalirebbe a oltre mille anni fa, quando attorno all'830 d. C. una colonia di arabi fondò su una rocca che domina la costa occidentale dell’Isola la città di Zabut, rinominata poi Mazzallakkar, uno dei siti più rappresentativi dell’agrigentino. Il fortino di pietra, stazione di posta tra il mare e la montagna per le carovane in marcia, è scomparso e riapparso più volte da quando a metà degli anni '50 - ancora in perfetto stato di conservazione - fu sommerso a causa della sciagurata decisione della Regione di costruire un invaso artificiale nella valle "dei mulini": il lago Arancio.

Ma negli ultimi tempi, con il progressivo abbassamento delle acque, insieme alle torri che già svettavano sono ricomparse anche le mura fortificate. Proprio come è successo la settimana scorsa in Trentino al borgo di Curon, sul lago di Resia. Ora il comune di Sambuca vuole cogliere la palla al balzo per rendere visitabile il monumento, vincolato dalla soprintendenza, realizzando un accesso pedonale attraverso i vigneti che circondano le sponde. E anche il festival Le Vie dei Tesori si prepara a inserire Mazzallakkar tra le tappe delle sue visite guidate.