Lugano - Oggi Mina compie 82 anni. "Mina, Anna", poi "Mina, Annamaria" Mazzini (Ragusanews ha ricostruito la vicenda del vero nome di Mina in questo articolo) è nata il 25 marzo del 1940 a Busto Arsizio. Durante la sua carriera, iniziata alla fine degli anni cinquanta, ha interpretato più di 1500 brani.

Nell’estate del 1958 Anna Maria Mazzini, già Mina per gli amici, 18 anni compiuti appunto il 25 marzo, era in vacanza in Versilia e una notte, alla Bussola di Sergio Bernardini, saltò sul palco obbligando Marino Barreto ad ascoltarla nella sua originalissima interpretazione della dolcissima “Anima Pura”. Poi la sera di martedì 22 settembre il debutto ufficiale alla Fiera di Rivarolo del Re quando si alternanò come cantante degli Happy Boys con Giacomo Masseroli nel gruppo che faceva da spalla a Flo Sandon’s e Natalino Otto. La sua carriera inizia a maggiore età appena compiuta.

Il padre era Giacomo Mazzini, detto Mino, la mamma Regina Zoni, detta Gina, entrambi originari cremonesi, che fecero ritorno a Cremona nel 1943, quando Mina aveva 3 anni.

Ragusanews ha un debito di riconoscenza enorme nei confronti di Mina, che nel 2018 ha incluso un nostro articolo di auguri nella rassegna stampa del suo sito ufficiale. Eccolo qui: Buon compleannio, Annamaria. E anche quest'anno auguriamo alla più grande cantante bianca del mondo, come la definì Louis Armstrong, cento di questi giorni.

Nella foto, Mina Mazzini col marito Eugenio Quaini, in una foto recente.