Mina compie 85 anni. Quella volta che rubò un vestito alla mamma

Annamaria rovistò nell’armadio di mamma, serviva un vestito accattivante. Ne trovò uno bianco e blu che mamma indossava per le occasioni mondane, i cocktail in terrazza.

C’era un concerto in una balera di Cremona e Annamaria era stata invitata a cantare. Il suo desiderio era di avere una orchestra che suonasse per lei, dei musicisti in carne e ossa che la accompagnassero.

Aveva 18 anni e quella sera uscì di casa inventando una pietosa bugia.

Alla balera accadde però un fatto inatteso: il pubblico applaudì, con un applauso lungo, emozionato.

Annamaria provò subito disagio. Il suo desiderio era solo cantare e non di avere successo: “Io canto per me. Cosa c’entrano loro?” si chiese terrorizzata.

Annamaria tornò a casa di corsa, rimise l’abito dentro l’armadio: pensava di averla fatta franca. Ma in paese l’indomani la voce si diffuse fino ad arrivare alle orecchie di papà.

Lui, il signor Giacomo Mazzini, dopo vari litigi, convinse la moglie Gina: “Lasciamola fare, vuole cantare? E canta. Fra qualche settimana le passa”.

Annamaria Mazzini oggi 25 marzo compie 85 anni. La voglia di cantare non le è ancora passata.

Auguri di buon compleanno e grazie, Mina…

---

Dedicato a tutte le donne che hanno avuto un vestito da rubare e un papà che ha detto: “Fra qualche settimana le passa”.