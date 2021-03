Modica nel cuore degli italiani FOTO

Modica - Con quasi 302mila voti raccolti la Sicilia è seconda solo alla Lombardia (318mila) e piazza due monumenti di Modica - Via delle Collegiate e la chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore - nella top10 dei “Luoghi del cuore” Fai più votati dagli italiani. Prima classificata, con 75.586 voti, è stata la ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza; quindi il Castello di Sammezzano, nel fiorentino, e quello di Brescia. La via delle Collegiate (foto 1) - un percorso che unisce idealmente il Duomo di San Giorgio e le chiese di San Pietro e Santa Maria di Betlem, testimonianza unica della storia artistica e architettonica della città - è al quarto posto nazionale, appena fuori dal podio che avrebbe portato in dote un premio di 30mila euro, con 40.521 le preferenze raccolte; mentre la più antica chiesa cittadina, quella Rupestre di San Nicolò Inferiore (foto 2), si è classificata sesta. Ma c’è molta Sicilia in classifica. Al 13° posto la Chiesa di Santa Maria di Gesù Lo Piano di Polizzi Generosa (foto 3); al 15° la cripta del Duomo di Messina (foto 4). In 21esima posizione la Reale Cappella di Santa Venera, nella basilica cattedrale di Acireale (foto 5); 25esima la Scala dei Turchi di Agrigento (foto 6). Tra le prime centro ci sono anche il bosco di San Pietro a Caltagirone, la chiesa del Purgatorio di Castelvetrano, il convento di Santa Maria di Gesù Superiore di Messina e il Giardino Inglese di Palermo.