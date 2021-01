Morte in Sicilia, Rotoletti intervista Dacia Maraini. VIDEO

E' stato pubblicato, per i tipi di EBS, il nuovo libro fotografico di Armando Rotoletti (Messina, 1958) "Morte in Sicilia", con prefazionbe di Dacia Maraini.

“In questo mio nuovo libro ho cercato di raccogliere le ultime tracce della tradizione del lutto in Sicilia -racconta il fotografo siciliano, che ha collaborato con i più importanti giornali, fra cui il Corriere della Sera-. Mi sono trovato a sfidare uno dei tabù più massicci della cultura contemporanea. E più procedevo nella ricerca e nel lavoro, più si faceva strada in me la convinzione che se si mette un velo sulla morte e sulle sue prassi, lo si mette anche sulla vita.

Mentre cercavo i miei soggetti, ho capito che la fotografia in sé è morte, attimo cristallizzato di una cosa, di un gesto, di un’intenzione, che non sarà mai più. Ma è anche vita eterna, memoria, perché consegna al futuro un’immagine che non potrà più perdersi”. Ecco l'intervista di Rotoletti alla scrittrice Dacia Maraini.