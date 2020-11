Musica, nel quarantesimo dall'uscita, rieditato Patriots di Franco Battiato

Patriots vendette appena 40 mila copie. E fu l'album profezia di Franco Battiato, che con La Voce del Padrone, un anno dopo, sarebbe diventato il primo cantante a vendere più di un milione di copie in Italia. L’edizione speciale di Patriots di Franco Battiato esce a 40 anni dalla sua prima pubblicazione. Domani, venerdì, la ristampa del disco sarà nei negozi di musica.

Patriots sarà pubblicato in versione standard con un’edizione del vinile masterizzato dai nastri originali e nell’immancabile versione deluxe, con LP colorato e audio riversato dai nastri originali. Il CD conterrà tutti i brani rimasterizzati e tre tracce bonus. Il disco rimase in classifica per diversi mesi, piazzandosi inizialmente al trentesimo posto e restando nella top 50 per i successivi quattro mesi. Il primo titolo scelto era I Telegrafi Del Martedì Grasso.

La trilogia che consacra Battiato vede la pubblicazione de L'era del cinghiale bianco nel 1979, Patriots appunto nel 1980, e La voce del padrone nel 1981. Bastò per rivoluzionare "la musica contemporanea" in maniera irrimediabile. Ci manca, Franco.