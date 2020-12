Muti nella Vienna “horror”, a Venezia la “Fenice" risorta: le dirette Rai

Per la sesta volta in oltre mezzo secolo di carriera il maestro Riccardo Muti dirigerà il Concerto di Capodanno nella Sala d’Oro del Musikverein a Vienna, quest’anno per la prima volta nella sua storia senza pubblico: “Non possiamo abolire la cultura, la musica, il teatro. Anche in una situazione estrema come questa.” dalla Orf, la radiotelevisione nazionale austriaca. “Quando abbiamo programmato il concerto, nessuno di noi avrebbe mai pensato di trovarsi in questa situazione – dice Muti -. È così strano. Persino in hotel, qui a Vienna, non c'è nessuno. Anche girando per le strade della città sembra di essere in un film dell'orrore. Concerto sì, concerto no: alla fine ci siamo detti che non possiamo abolire tutto. Suoneremo non solo per regalare bella musica al pubblico, ma per dare un messaggio di speranza e pace a tutti. Non cominciare l'anno con il tradizionale concerto sarebbe stato il peggior segnale per l'intero mondo. Invece abbiamo un gran bisogno di speranza".

Gli organizzatori hanno escogitato una maniera inedita per consentire l’applauso vero del pubblico ai musicisti in sala: ci si potrà collegare alla diretta streaming su www.mynewyearsconcert.com e tramite l’impianto audio applaudire l’esibizione dei Wiener Philharmoniker. L’evento sarà trasmesso e seguito in oltre centro Paesi del mondo. In Italia sarà trasmesso in differita venerdì 1 gennaio su Rai 2 alle 13:30, la diretta invece andrà in onda su Radio 3 a partire dalle 11:15. Per quelli che a quell’ora saranno a tavola la replica è su Rai 5 alle 21:15. Prima però sarà la volta dell’altrettanto storico Concerto di Capodanno dalla Fenice di Venezia: Rai 1 lo trasmetterà in diretta a partire dalle 12:20, alle 18:15 la replica su Rai 5. Sul palco, in un teatro anche questo vuoto per la prima volta nella storia della manifestazione, torna per la terza volta il direttore d’orchestra inglese Daniel Harding. Fra le voci soliste, la soprano Rosa Feola e il tenore Xabier Anduaga. “Nella sala, senza poltrone, lo spazio continuerà verso il palco dove abbiamo allestito la chiglia - anticipa il sovrintendente, Fortunato Ortombina -, la straordinaria installazione che riproduce una nave in costruzione: ha segnato la riapertura della Fenice dopo il primo lockdown, oggi simboleggia l'arca che dovrà portarci in un mondo nuovo, quello della recuperata normalità".