Nanni Moretti in monopattino a 30 anni dal giro di Roma in Vespa

Roma - Dalla vespa al monopattino il passo è breve.

C’era una volta la Vespa di Nanni Moretti. I lotti popolari della Garbatella, l’attico da ristrutturare in via Dandolo, il ponte Flaminio, viale Mazzini, Ostia, l’Idroscalo di Pasolini. E poi Spinaceto: “Pensavo peggio, non è per niente male! Ciao!”. E addio al mitico sellino in pelle e al casco, bianco. Era il 1993, l’anno di Caro diario. Trent’anni dopo, al posto della Vespa, spunta il monopattino.

Arrampicato sul nuovo simbolo della disastratissima mobilità capitolina, nel trailer del nuovo Il sol dell’avvenire, Moretti sfila in tondo lungo la grande rotonda di piazza Giuseppe Mazzini. Siamo nel cuore del quartiere Prati e l’attore-regista parla con Mathieu Amalric. Scambio serrato. “Il tuo film è un film sovversivo”. “Pierre, non esagerare, dai”. “Sì! Sovversivo!”. Risate. Tre decenni dopo è anche cambiato il tappeto musicale su cui stendere le battute. Una volta c’era Keith Jarrett nel caldo e desolato agosto romano. Oggi, omaggio al maestro Franco Battiato, il monopattino di Moretti fila via di notte, sulle note di Voglio vederti danzare. Insomma, si cambia. Immutata, invece, l’attesa dei fan per il nuovo film. Da Noemi a Daria Bignardi, Instagram è tutto un fiorire di emoji (faccine e cuoricini) per salutare il film in arrivo il 20 aprile nei cinema.