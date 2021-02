Non regalate crisantemi alla vostra donna. Lo spot Hsbc a Scicli. VIDEO

Scicli - Decifrare il diverso significato di gesti ed espressioni, da un paese all' altro, è importante nel mondo d' oggi, perché non è vero che la globalizzazione ci ha resi tutti uguali, o uguali in tutto.

La Hsbc, grande banca internazionale che tuttavia ama definirsi «the world' s local bank», la «banca locale del mondo», nel primo decennio degli anni duemila, ha fatto una campagna di conunciazione mondiale su questo.

Per sottolineare che, pur avendo sedi in ogni continente, sa adeguarsi alla realtà del posto, la Hsbc mostra come la stessa immagine abbia un significato diverso a seconda del paese in cui appare. Per esempio, un cartellone mostra un bar italiano pieno di tifosi che guardano una partita in tivù e reagiscono a una decisione arbitrale facendo le corna: un insulto, come sappiamo in Italia. Ma il cartellone successivo mostra la convention di un partito negli Usa in cui i delegati, all' apparire del leader, fanno le corna: il segno di vittoria, per gli americani. Decifrare il diverso significato di gesti ed espressioni, da un paese all' altro, è importante nel mondo d' oggi, perché non è vero che la globalizzazione ci ha resi tutti uguali, o uguali in tutto.

In Italia, i crisantemi si portano sulle tombe o ai familiari di un defunto: non va bene regalarli alla fidanzata (se non si vuole che faccia le corna). Così lo spot "Fall in love at first sight", detto anche "Hsbc Banking: Chrysanthemum".

Lo spot risale al settembre 2004, è stato girato a Scicli da Ivan Zacharias per conto dell'istituto di credito internazionale HSBC.

Il regista Ivan Zacharias è l’autore delle pubblicità di Coca-Cola, Levi’s, Mercedes, Stella Artois, Honda, Smirnoff, Skoda, Wolkswagen, Land Rover, Hewlett Packard.

E’ fra i più bravi registi di spot televisivi in Europa. È stato premiato con il Leone d’Oro di Cannes per il migliore spot pubblicitario del 2002, ha ricevuto il premio come migliore regista pubblicitario nel Regno Unito, il premio “Golden Drum” per la pubblicità per il miglior spot pubblicitario in Europa.

I luoghi dello spot? Piazza dei Mille a Santa Maria la Nova, e via Aleardi.