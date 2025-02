Peppino Mazzullo, è un siciliano di 99 anni la voce storica di Topo Gigio

Messina - Peppino Mazzullo, siciliano, classe 1926, 99 anni, per 45 anni, dal 1961 al 2006 la voce storica di Topo Gigio.

Vive oggi nel suo paese natale, Santo Stefano di Briga, tra le colline di Messina, dove si è ritirato dopo la pensione. Racconta con emozione e un pizzico di mistero come è nata la voce di Topo Gigio, il personaggio che lo ha reso celebre per oltre quarant’anni. “Avevo due o tre anni. All’alba mi sveglio, apro gli occhi e vedo ai piedi del letto un personaggino, una cosina così, che parlava. Io mi sono spaventato e ho urlato “Mamma!”, ma non mi veniva la voce. Alla fine, dopo un po’, forse ha avuto pietà quella creaturina, ed è sparita. Solo allora mi è tornata la voce. Ho chiamato mia madre e le ho raccontato quello che avevo visto. Lei mi ha detto: “Non ti preoccupare, è un fuddittu, ti porterà fortuna”. Un episodio infantile rimasto impresso nella memoria del Maestro e che, molti anni dopo, si sarebbe intrecciato con la nascita di Topo Gigio. “Passano gli anni e io mi trovo in uno studio televisivo in Rai, dove facevo l’attore drammatico e comico. Vedo un pupazzetto e mi accorgo che è identico al fuddito che avevo visto da bambino. Ma mica potevo raccontare questa storia a Maria Perego e suo marito Federico Caldura! Quando mi chiesero un parere, dissi semplicemente: “Mi piace”. Il pupazzo, però, era stato fatto in fretta e sembrava un po’ malconcio, nato per essere solo parte di un numerino musicale con altri topini. Eppure, per me aveva qualcosa di speciale.” Fu in quel momento che nacque la voce che avrebbe accompagnato Topo Gigio per decenni. “Mi chiesero di provare a dargli una voce, e così feci. “Ma cosa mi dici mai?” dissi per gioco, e in quello stesso momento Gino Bramieri, che era lì con me, mi disse: “Non dimenticare questa voce!”. Non potevo raccontare che per me era la voce del fuddito, di quella creaturina che avevo visto da bambino, ma era la stessa identica figura”. Così, quasi per destino, Topo Gigio prese vita con la voce di Peppino Mazzullo.