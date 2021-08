Pestilenze di oggi e pestilenze di ieri

I provvedimenti del Governo Italiano di recente adottati per combattere l’epidemia attuale di Covid 19, oggi così criticati, sono davvero una bazzecola, se leggiamo cosa accadeva nel 1720 a Genova durante l’epidemia di peste che era scoppiata nella vicina città di Marsiglia.

Questa epidemia fu l’ultima grande peste che fece tremare la Francia, l’Europa e il Mediterraneo.

Mi sono imbattuto per caso in una vasta documentazione sull’accaduto, rovistando fra i fondi dell’archivio antico dell’Archivo Histórico Nacional di Madrid.

Un documento soprattutto ha attirato la mia attenzione.

La lettera, di cui qui di seguito do la trascrizione, fa parte di una corrispondenza tra il Comandante Generale di Catalogna Francisco Caetano D’Aragon e il s/r Marqués de Tolosa Miguel Fernández Durán Fernández de la Casa, Segretario di Stato e dei Ministeri della Guerra, Marina e Indie (1681-1721 /fonte RAE). Era stata inviata dal console spagnolo a Genova don Rafael Bensi a don Francisco Gaetano d’Aragon.

Oggi disponiamo di vaccini per combattere l’epidemia di Covid. Chissà che cosa non avrebbero dato per avere un antidoto nel 1720 a Marsiglia!

In effetti, allora la peste si combatteva con suffumigi a base di aceto o addirittura bagnando le mani e parti del corpo nell’aceto, l’antenato della moderna soluzione alcoolica con cui ora siamo invitati continuamente a disinfettarci.

E nell’aceto erano disposti a bagnarsi alcuni passeggeri provenienti da zone sospettate infette pur di toccare terra a Genova. Non fu loro permesso.

Le disposizioni draconiane emanate in merito dalle Autorità genovesi resero tutto praticamente impossibile e l’amarezza che traspare dalle righe della lettera la dice lunga sull’urgenza e la criticità di tali provvedimenti.

Questa testimonianza è di un’attualità sconvolgente. Sembrerebbe scritta ieri, se non fosse sicuramente datata 1720.

Lascio al lettore ogni riflessione sul suo contenuto.

Copia de una carta su fecha en Genova a 14 de Agosto 1720 venida a don Rafael Benso Consul de aquella Nacion. Su contenido es como sigue.

Con due altre mie scritevi, e per mare e per terra, vi ho brevemente segnato il mal contagioso che regna in Marsiglia, che per cio questo giorno ad imitatione d’altri Prencipi, non solo ha bandito la detta Città, ma anche li Linguadoche, e Provenza, havendovi poi in appresso aggionto il Lionese, come altresi Niza, e Mentone, e qui si viene con circospetione grandissima, havendo questo publico elletto commissarij per tutti ij Porti, dell’una, e dell’altra riviera, a quali di subbito li è stato ordinato andare alla loro residenza=

Sopra una gondola di Savona procedente da Marsiglia, e approdata in questo Porto, vi era imbarcato li due figli del sig/r Gironimo Rebori, con Giacomo Cratusso, et il Piciolo Monticelli, su compagno, venuti à Marsiglia di Lisbona con nave francese, il di cui Capitano è cugnato di Mr. Gambert, e detta nave si ritrova in Marsiglia con grosso contante per questa Piaza, e Dio sa cosa seguira del detto denaro, atteso che qui non vi vogliono dar ricetto a bastimenti, che vengono dalla Francia, come per apunto è seguito d’altra nave di Samali procedente da Cadice, è che ha toco à Marsiglia con effeti di Particolari di Cadice, havendo in Marsiglia carricato 25 mila doppie del sig/r Regente di Francia da consignarsi à questo suo Inviato qui, e che sopra di esso vi era imbarcato il sig/r Macaggi, Giovane de ss/ri Geirola con Perruchiere Nicolo Vairo, che visto non volerseli dar ricetto, ne ametterli a quarantena alcuna, non ha voluto consegnare danaro alcuno nonostante vi fossero bastimenti aparechiati con tinassi

f. n. 2

pieni di accetto, ne meno hanno voluto permetere, al detto Macaggio e Vairo il poter intrare in quarantena con spogliarsi nudi, e dar fuoco a la roba, de quali erano vestiti, siche vedete che diligenze si fanno e con che rigore si maneggia questo affare.

Per li altri bastimenti genovesi approdati qui precedentemente è stato fatto un lazareto nel Golfo della Spetia sotto la diretione dell’Ill/mo sig/r Alessandro Grimaldi, con tutta la maggior autorità, che possa desiderarsi sino all’ultimo suplicio inclusivamente, e cosi il detto Rebori et altri genovesi che sono sopra detti bastimenti li converrà fare una quarantena di 4 in 5 mesi, quando pero non seguano malatie, che se seguissero non sò quando sarebbero liberati che tutto vi serva di regola, che al presente non vi si ponno più dire fandonie per esservi il pericolo della vita, e per aponto questa matina l’Ill/mo sig/r Paolo Maria Cattaneo, che è stato elletto l’altro giorno per Priore di detto Magistrato mi ha ordinato che il tutto porti à V/ra notitia, con dirmi di piu che se desse il caso, che un uccello fugisse da terra di Marsiglia ò, della francia, e si venisse à posare sopra d’una gumena, la nave non troverebbe in questo n/ro Stato entrata circa la pratica=

Per aponto questa matina essendo arrivato à questa vista una tartana francese et altro bastimento della Lenguaglia procedente da Marsiglia con passagieri che venivano qui per ricoverarsi, la Galera di Guardia in boca del Porto li è andato incontro e parlamentato con li stessi li ha obligati à ritornarsene indietro, il che non essequendo li ha minacciati di getarli a fondo col canone.

Don Raphael Bensi Consul de Genova

Crediti

Archivo Histórico Nacional (AHN), Spagna

© Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale e con qualsiasi mezzo, dei contenuti del presente articolo.