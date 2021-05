Scicli - Dopo aver ritrovato il processo d’appello di Giovanni Guglielmo Bonincontro tra i fondi dell’Archivio Storico Nazionale di Madrid e averlo pubblicato nel testo “I Bonincontro/Storia di un’antica famiglia siciliana”, era inevitabile per me rivolgere l’attenzione alla vita e all’opera di Pietro Di Lorenzo, il grande benefattore della città di Scicli.

Era inevitabile, ho scritto. Era dovuto, in effetti.

Da sempre la figura di Pietro Di Lorenzo è stata circondata dal mistero e messa in relazione con l’importante famiglia Bonincontro di Palermo.

Dalle leggende metropolitane più o meno fantasiose raccontate a un bambino curioso da mia madre nelle lunghe notti d’inverno a frammentari accenni biografici prodotti in cinque secoli di storia, nulla di nuovo però è stato detto o scritto.

Tranne qualche pubblicazione, infatti, apparsa nell’ultima decade del Novecento, e alcuni articoli di qualche decennio fa, frutto dell’impegno di alcuni storici, nessuna ricerca sistematica, che io sappia, è stata svolta su Pietro Di Lorenzo.

Eppure questo personaggio, che ha trasformato nei secoli con la sua generosità il volto di una città, Scicli, non sempre riconoscente e grata come recita la lapide che lo celebra ai piedi del monumento eretto in suo onore in una delle piazze più importanti della città, avrebbe meritato molto di più!

Tutti gli storici del passato e del presente hanno dato sempre per scontata la sua liberalità, senza avere chiari spesso il senso e l’origine della stessa.

Il testo, di recente pubblicazione, dal titolo “Pietro Di Lorenzo, l’Uomo, il genio, il mercante” vuole essere soprattutto un omaggio a questo grande sciclitano, padre della patria come ho voluto celebrarlo.

Ora finalmente Pietro Di Lorenzo, che nessuno chiamò in vita “busacca” e non sono riuscito a capire il perché poi quest’alias abbia perseguitato la sua memoria nei secoli, non è più un illustre sconosciuto.

Per anni ho rintracciato centinaia di atti notarili che lo riguardavano, inseguendolo per diversi archivi siciliani e soprattutto a Palermo dove lui morì e dove ancora riposa in una sepoltura anonima ubicata dentro il sacro perimetro della Chiesa di Santa Maria degli Angeli, più comunemente conosciuta come “La Gangia” di Palermo.

L’interesse per i suoi soldi purtroppo ha letteralmente offuscato quello per la sua figura cioè per l’Uomo che fu.

Conoscendo ormai bene Pietro posso tranquillamente affermare che oggi, alla luce dei tanti tristi risvolti che hanno purtroppo segnato nel tempo l’eredità, la sua liberalità non sarebbe così scontata come lo fu a metà Cinquecento.

Aver ritrovato i suoi numerosi testamenti e con essi anche la sua vita è motivo di orgoglio personale.

Sono perfettamente consapevole che la pubblicazione del mio testo/omaggio a Pietro Di Lorenzo cambierà per sempre la storia della città di Scicli.

Ma la Storia non è nuova a fatti del genere e i documenti, opportunamente interrogati, hanno finalmente restituito una verità e una vita.

© Tutti i diritti riservati.