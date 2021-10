Premio Nobel per la Letteratura 2021 a Abdulrazak Gurnah

Stoccolma - Il romanziere tanzaniano Abdulrazak Gurnah ha vinto il premio Nobel per la Letteratura 2021. L’anno scorso il premio era andato alla poetessa americana Louise Glück.

Nato nel 1948 e cresciuto nell'isola di Zanzibar, è arrivato in Inghilterra come rifugiato alla fine degli anni '60, tra i suoi libri più famosi Paradise e By the Sea.

Il Premio Nobel per la Letteratura 2021 è stato assegnato al romanziere Abdulrazak Gurnah "per la sua intransigente e profonda analisi degli effetti del colonialismo e del destino del rifugiato nel golfo tra culture e continenti". E' la motivazione annunciata dall'Accademia di Svezia. E' stato professore di inglese al Postcolonial Literatures at the University of Kent a Caterburry.