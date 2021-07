Quando Franco Franchi mostrò a Corrado la medaglia di Santa Rosalia

Palermo - Non tutti sanno che anche Franco Franchi, indimenticabile attore palermitano, era molto devoto a Santa Rosalia.

Lo racconta Giuseppe Li Causi, storico di Franco e Ciccio. Spiega Li Causi: “Quest’anno non ci sono stati i soliti eventi. C'è stato l’evento del quartiere Capo dove ogni anno veniva fatto il “Festinello” organizzato da un gruppo di persone del rione con la realizzazione della grotta di Santa Rosalia. Nel quartiere negli anni ’70 venne premiato in occasione del Festinello il nostro amato attore Franco Franchi che proprio vicino al Monte di Pietà era nato il 18 settembre del 1928, esattamente in via Caldonai, cortile Scaletta, al civico 9″.

Franco Franchi ricevette dagli abitanti del quartiere una medaglia, che volle portare anche in tv. “Ospite nel 1970, – racconta ancora Li Causi – insieme a Ciccio Ingrassia, di una puntata di “Canzonissima” condotta dal grande Corrado Mantoni, Franchi, presente in trasmissione per pubblicizzare il film “Due bianchi dell’Africa Nera” di Sergio Corbucci, mostrò in diretta televisiva al presentatore e al pubblico, orgogliosamente, la sua medaglia della quale andava davvero fiero”.