Quirinale segreto. Fu sede di quattro conclavi per eleggere il Papa

Roma - Non solo Cappella Sistina. In pochi sanno che il Quirinale ha ospitato ben quattro conclavi per eleggere altrettanti Papi. Il Palazzo del Quirinale fu sede di quattro conclavi prima della presa di Roma da parte delle forze del Risorgimento.

I conclavi tenuti al Quirinale sono il primo del 1800, il Conclave del 1823, che elesse Papa Leone XII, il Conclave del 1829, che elesse Papa Pio VIII, il Conclave del 1830-1831, che elesse Papa Gregorio XVI, e il Conclave del 1846, che elesse Papa Pio IX.

Sede di Papi, Re e Presidenti della Repubblica, nel XVI secolo, dove oggi sorge il Quirinale c'era una villa con vigna della famiglia Carafa, che il cardinale Ippolito D'Este aveva affittato e trasformato in giardino. Fu Gregorio XIII ad affidare i lavori di trasformazione in un fabbricato più ampio all'architetto Ottaviano Mascarino. Il suo successore, Sisto V, acquistò il complesso per farne la sua residenza estiva e proseguì nella ristrutturazione, affidata all'architetto Domenico Fontana. E fu proprio Papa Sisto V a trasferire la corte pontificia al Quirinale, che ai tempi però si chiamava palazzo Montecavallo.

Il palazzo ha ospitato in tutto trenta Pontefici e quattro Conclavi.