Ragusa, concerto di Natale “sold out”: piante in sala, la diretta alle 12

Ragusa – Tutto esaurito per l’originale concerto di Natale che si terrà quest’anno a Ragusa Ibla, in cui gli spettatori saranno le piante prodotte dai florovivaisti Iblei associati. Sul palco, il quartetto d’archi dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano. L’evento - intitolato “Note di Natura. Più ossigeno per l’arte” e organizzato da Confagricoltura Ragusa e dalle direttrici artistiche del Teatro Donnafugata, Vicky e Costanza Di Quattro - si può seguire in streaming sui canali YouTube di Confagricoltura e sui social del Teatro Donnafugata, dell’Accademia Teatro alla Scala e di Confagricoltura Ragusa, a partire dalle ore 12:00.

Il quartetto eseguirà l’elegia “Crisantemi” e due movimenti dal “Quartetto in Re” (allegro moderato – scherzo) di Giacomo Puccini. Il concerto sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social del Teatro Donnafugata, di Confagricoltura e dell’Accademia Teatro alla Scala. Né guanti né mascherine dunque, ma soltanto foglie e radici pronte a gustarsi un concerto tutto per loro. Prendersi cura dell’ambiente e insieme invitare gli spettatori, privati in questo tempo della possibilità di essere fisicamente un “pubblico” che assiste a teatro, a tornare a mettersi all’ascolto dei ritmi biologici della natura che, assieme ai ritmi della musica, possono fare da stimolo per nuove idee ed esperienze. Al termine del concerto, tutte le piante saranno donate ai reparti ospedalieri dell’Asp di Ragusa per cercare di alleviare, attraverso la bellezza, la sofferenza e la solitudine.

“Le feste di avvicinano, ma quest’anno saranno caratterizzate da un’atmosfera purtroppo diversa – commentano le direttrici artistiche Vicky e Costanza DiQuattro - Per questo abbiamo deciso di organizzare un concerto, ma di dedicarlo alla natura: nostra fonte di vita ma anche di ispirazione. Vogliamo prendercene cura, riscoprire i suoi ritmi, rispettarli e coccolarli, anche attraverso le note musicali. Il concerto vuole essere un messaggio di vicinanza non solo al nostro ambiente, ma anche alla popolazione milanese, simbolicamente rappresentata dalla prestigiosa presenza del quartetto d’archi dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano, e ai pazienti degli ospedali iblei, costretti a vivere questo Natale in una situazione ancora più difficile. E non da ultimo, un modo per salutare il nostro affezionato pubblico che potrà seguire il concerto in diretta streaming e che, siamo sicure, apprezzerà anche virtualmente il particolare clima di raccoglimento e suggestione che si creerà in sala. Un sincero ringraziamento alle aziende associate a Confagricoltura Ragusa che hanno dato la loro disponibilità”.