Ragusa Ibla incantata nella nebbia, l'Isola che c'è VIDEO

Ragusa - Il videomaker ragusano Enrico Cartia rende omaggio alla sua città, condividendo in Rete il suo ultimo lavoro in un post intitolato "L'Isola che c'è!". Due minuti da favola, dedicati al gioiello barocco patrimonio Unesco, ripreso dall'alto col drone, in cui tetti e cupole sono resi ancor più suggestivi dalla nebbia ovattata che li avvolge.