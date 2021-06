Sapore di Sale? Gino Paoli: nacque in Sicilia, a Capo d'Orlando

Sapore di sale, canzone che ha segnto un'epoca, diventata un classico della canzone d'autore italiana, fu scritta in Sicilia, a Capo d'Orlando, nel messinese. A rivelarlo è stato lo stesso Gino Paoli (Monfalcone, 1934), in una intervista a Massimo Gramellini.

“Ero venuto a Capo d’Orlando per una serata da fare, con i miei musicisti, nell’unico locale che esisteva" (La Tartaruga, ndr)- racconta il cantautore genovese. "Dopo lo spettacolo i gestori del locale, una quindicina di “ricchi” del posto, hanno insistito affinché io rimanessi ed hanno invitato a Capo d’Orlando, ed ospitato, anche le famiglie dei miei musicisti. Siamo rimasti un mese! Non so come hanno fatto, ma sono riusciti anche a pagare tutte le altre serate che avrei dovuto fare quell’estate per farmi rimanere lì. C’era solo la spiaggia e le Isole Eolie. Con un motoscafo facevamo avanti e indietro dalle Eolie e mangiavamo, sulla spiagga, con la brace il pesce che si pescava. Quando sono tornato a casa, dopo un mese vissuto così, ho capito che vivevo in un posto che non mi piaceva, mentre a Capo d’Orlando si che mi piaceva. Così è nata Sapore di sale, da un mese vissuto in un posto meraviglioso come Capo d’Orlando”.