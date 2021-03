Scicli: la battaglia tra Normanni e Saraceni del 1.091, nel cinegiornale

Scicli – Nel lontano 1091, nella piana di Donnalucata, sbarcarono i saraceni dall'emiro Belcane, per strappare la Sicilia alla dominazione normanna di Ruggero D'Altavilla. Leggenda narra che sciclitani e normanni, uniti dalla fede cattolica, invocarono l'aiuto della Vergine Maria che apparve - alcuni testi riportano su un cavallo bianco, altri su una nuvola - vestita come una guerriera. Inutile dire che i saraceni furono sbaragliati. Di questa storica rievocazione parla il documento in bianco e nero che vi proponiamo, girato più di 85 anni fa e custodito negli archivi d'epoca dell’Istituto Luce.