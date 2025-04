Scicli, Valerio Mastandrea telefona in diretta a Paolo Genovese. VIDEO

Scicli - Il tono è forse il vero protagonista del film “Nonostante”, presentato mercoledì sera da Valerio Mastandrea al Nuovo Cineteatro Italia, sold out da diversi giorni già in prenotazione.

Un film dal realismo magico che riflette sulla capacità di ognuno di scommettersi, di mettersi in gioco nella vita, nelle relazioni, negli amori, “nonostante”. Titolo sibillino e criptico che diventa esplicito nella narrazione di Mastandrea, abile nel dosare ironia e riflessione sui temi dello scorrere del tempo, degli incontri decisivi, dei sentimenti incompiuti.

“Nonostante” è un film sulla capacità di buttare il cuore oltre l’ostacolo, di superare se’ stessi e la propria zona confort, cercando equilibri nuovi, precari, avvincenti. C’è chi vi riesce, chi rinuncia, chi prova senza riuscire. Il film non giudica, ma offre lo spunto per ragionare su ciò che potrebbe essere e non è ancora stato.

Al termine di una serata piacevolissima, in cui si è concesso al pubblico con la consueta schiettezza e umiltà, Mastandrea ha telefonato a sorpresa all’amico regista Paolo Genovese, campione di incassi con “Follemente”, regalando un momento di pura ilarità al pubblico di Scicli.