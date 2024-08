“Sensazione di assorbimento”. Quando a vincere sono i perdenti

Sampieri - “Sensazione di assorbimento”. La squadra di volley su sabbia per cui tifavamo non aveva nessuno dei nomi altisonanti e bellicosi degli avversari. La nostra squadra era senza pretese e si chiamava così, in maniera inattesa e irrituale.

Fabio da Venezia era un campione di goliardia e il nostro spirito di gruppo era di prendere in giro il mondo.

Chi?

Intanto l’ombrellone dei nostri colleghi del Classico di Modica, figli della migliore borghesia. Avevano un ombrellone a fiori che noi, a sfottere, ribattezzammo “FiorFiore”, con chiaro riferimento al loro ceto sociale più alto del nostro.

Io, sciclitano e pure sfigato tra i modicani, ero innamorato di una ragazzina modicana che non mi si filava di striscio e insieme al bagnino Francesco nell’estate del 1990 organizzammo la fronda al FiorFiore.

L’ombrellone del bagnino diventò il nuovo polo di attrazione di noi diciassettenni e nel luglio di quell’anno svuotammo il FiorFiore riducendolo al lumicino. Il nostro era un ombrellone democratico e popolare, eravamo noi il nuovo che avanza a Sampieri, e avevamo pure la squadra di pallavolo, scarsa ma con un bel nome: “Sensazione di assorbimento”. Bene, abbiamo vinto il torneo contro tutti i pronostici.

Ho rivisto Fabio da Venezia quest’anno dopo almeno 25 anni. Abbiamo ragionato di Sicilia e di identità, e quando il discorso è finito sulle arancine e sulla brioscia col tuppo io gli ho detto: “Fabio, qui nessuno l’ha capito, il futuro è nella coffa!”

“Peppe, la coffa?”

“Sì Fabio, la coffa. È la borsa dei poveri che grazie a Dolce & Gabbana è diventata identitaria di una Sicilia antica e moderna insieme”.

Fabio mi ha guardato con lo stesso sguardo dolce e da fratello maggiore che aveva nell’estate del 1990: il FiorFiore, il bisogno di affermare una propria identità, diversa e autentica, la necessità di esserci nonostante nel gioco delle opportunità io non appartenessi al novero dei fortunati.

“Il futuro per la Sicilia è nella coffa?”

“Sì Fabio, l’arancina, la brioscia col tuppo e la coffa sono i tre pilastri su cui reggerà la Sicilia”.

“E noi, Peppe?”

“Noi siamo la squadra più forte, noi siamo Sensazione di Assorbimento”.

La foto dell’ombrellone a Sampieri è del 10 agosto 2022. A seguire Melania Trump con una coffa siciliana al G7 di Taormina.