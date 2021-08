Sgarbi: italiani davanti all'arte come Alberto Sordi a Biennale. VIDEO

Erice, Trapani - Chi non apprezza l'arte di Luciano Ventrone è come i protagonisti del film di Alberto Sordi "Le Vacanze Intelligenti" (1978), che alla Biennale di Venezia scambiarono per opera d'arte la moglie di Alberto Sordi seduta.

Vittorio Sgarbi in luglio ha presentato la mostra di Erice dedicata all'artista scomparso di recente e fa riferimento all'esilarante la scena alla Biennale di Venezia 1978, in cui Remo e Augusta non riescono a comprendere il linguaggio e le forme dell’arte contemporanea e, quando lei si ferma a riposare su una sedia, viene scambiata per una installazione d’arte vivente - «sedia con corpo adagiato» - che un turista è disposto a pagare 18.000 delle vecchie lire.



Sgarbi paragona i quadri di Ventrone alle foto di Luigi Nifosì. I video della serata.