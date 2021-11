Si gira a Modica il nuovo film del regista Luca Scivoletto

Modica - "I Pionieri". E' il titolo del nuovo film del regista modicano Luca Scivoletto, attualmente in produzione nella città della Contea e ambientato negli anni Ottanta.

Tra gli attori protagonisti Lorenza Indovina, Eleonora Danco, e Peppino Mazzotta, conosciuto dal grande pubblico soprattutto per avere interpretato l’agente Fazio ne “Il commissario Montalbano".

Il film racconta la storia di Enrico Belfiore, i cui genitori hanno un’unica passione – la politica, il Partito, il comunismo – e seguendo principi ben chiari hanno educato i figli: mai fraternizzare con le famiglie che votano Dc, niente vestiti di marca, mai cedere al consumismo.

Enrico, diversamente dal suo amico Renato che pensa solo a essere un bravo comunista, vuole essere un ragazzino normale, avere le scarpe che hanno tutti, giocare a calcio, mettersi con la compagna di classe di cui si è innamorato e che cerca disperatamente di conquistare anche se è figlia di costruttori. Enrico, insomma, vuole scrollarsi di dosso quella fama noiosa di piccolo sovietico.

Michele, il padre, è il vicesegretario regionale del Pci; Luisa, la madre, sta cercando da anni di laurearsi in Psicologia; Chiara, la sorella maggiore, andrà presto via di casa per studiare all’università e sobilla il fratello alla rivolta.

Il film, con la regia come detto di Luca Scivoletto, è prodotto da Fandango e Domenico Procacci e gode del contributo del Ministero della Cultura. Dovrebbe andare in sala nella primavera 2022.