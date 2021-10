Simonetta Agnello Hornby celebra Scicli (e palazzo Beneventano)

Scicli - Una dichiarazione d'amore. Nel nuovo romanzo della scrittrice Simonetta Agnello Hornby, “Punto pieno”, edito da Feltrinelli, collana Narratori, c’è anche Scicli, con la descrizione (entusiasta) di Palazzo Beneventano, a proposito di un personaggio del romanzo che dice di essere nativa della città.

“Sono Chiara Conforti, ho trent’anni, due figli e sono nata a Scicli”.

“A Scicli sei nata!” Rachele era entusiasta. “Allora ti ricorderai palazzo Beneventano, e quant’è bello quel palazzo, con i suoi fregi, le sue grottesche, la decorazione della pietra, che angolo non c’è dove la bellezza umile degli scalpellini non abbia sbalzato foglie, mostri, santi, diavoli…tutta la geometria del mondo! Bedda mia, tu qui dentro cento palazzi del tuo bel paese verrai ogni giorno ricreando, e ci sarà chi dirà: “Questa tovaglia è ricca come la facciata d’un palazzo, e ci si ferma a guardarla come si ci ferma sotto palazzo Beneventano a Scicli”.

Punto pieno” di Simonetta Agnello Hornby, nuovo capitolo della saga familiare già iniziata con “Caffè amaro” e “Piano nobile”, si apre a Palermo nel secondo dopoguerra e non si interrompe prima della strage di Capaci del 1992, accompagnando chi legge fra le vicissitudini della famiglia Sorci e sottolineando quanto sia rilevante non perdere di vista né sé stessi né la propria comunità, tanto nell’affrontare la vita quotidiana quanto nel rapportarsi ai più sfaccettati cambiamenti epocali.

Il titolo “Punto pieno” non è solo la storia di una cameriera “continentale” fatta fuori dal suo datore di lavoro, di un’omertà che si fa strada quasi inevitabilmente fra i meandri del capoluogo siculo e della mente dei personaggi, o di funerali e rivoluzioni a cui si assiste anno dopo anno, trascinati nel vortice di una vita sempre in bilico tra la caducità a cui è sottoposta e l’onnipotenza di cui si crede dotata. Anzi: è soprattutto una storia nascosta, le cui fila vengono letteralmente intessute da tre donne diverse per età e per valori, per mentalità e per legami, le cosiddette “Tre Sagge”, le quali nella chiesa dei Santi Scalzi non tardano a inaugurare il Circolo del Punto Pieno: un’attività che ai più sembra il passatempo innocuo di tre zie come le altre, ma che, come sempre accade se c’è di mezzo la famiglia Sorci, si rivela cruciale per capire e affrontare le tappe fondanti di quasi un cinquantennio. Il libro è stato presentato al recente Salone del Libro di Torino.