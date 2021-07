Testa di orso disegnata da Leonardo all'asta: vale 14 milioni di euro

Londra - Sarà battuto oggi all'asta online un piccolo disegno di Leonardo da Vinci, intitolato semplicemente 'Testa di un orso'. La casa londinese Christie's si attende una cifra record: fino a 12 milioni di sterline, corrispondenti a circa 14 milioni di euro.

La tavola, realizzata oltre 500 anni fa, misura appena 7 centimetri per 7 ed è appartenuta al pittore e collezionista Sir Thomas Lawrence, che la vendette nel 1860 - sempre attraverso la casa d'aste inglese - per appena 2 sterline e mezzo.

In 160 anni la rivalutazione è stata stratosferica: ora lo schizzo ha aggiunto 6 zeri al suo costo. Tanto? Si, ma niente in confronto al “Salvator mundi” che nel 2017 è stato veduto a New York per la bellezza di 381 milioni euro: il prezzo più alto mai pagato ad un'asta per un'opera d'arte.