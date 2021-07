Un anticipo del “bestiale” concerto di Capossela a Donnafugata VIDEO

Ragusa – La “Bestiale Comedìa” di Vinicio Capossela è cominciata: il tour estivo del cantautore è partito da qualche giorno e mostriamo un’anteprima di quello che aspetta il pubblico. “Un concerto per celebrare i 700 anni della morte di Dante Alighieri - dice Capossela -, un viaggio nell’aldilà tra santi, creature mitiche, bestie, eroi e soprattutto peccatori”.

“Se quello di Dante è un viaggio tra i morti per salvare i vivi, la Bestiale Comedìa (titolo del tour, ndr) vuol essere un itinerario nell’immaginazione musicale e letteraria per redimere il reale dallo smarrimento in cui sembra gettato”. Se volete capirne di più di ciò che intende dire, l’appuntamento è per il 10 agosto al Castello di Donnafugata.