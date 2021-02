Un libro racconta il genio di Arturo Di Modica, l'uomo del Toro di New York

Vittoria - Una biografia ufficiale su Arturo Di Modica. Si intitola "The Last Modern Master", ed è edita da Bruton, in uscita tra qualche giorno.

Arturo Di Modica, lo scultore siciliano conosciuto in tutto il mondo per il suo Charging Bull, il toro di Wall Street diventato il simbolo della Grande Mela, ha da poco compiuto 80 anni, e ha completato due cavalli in bronzo da otto metri che si uniscono in un arco. Li ha chiamati Fighting horses, i cavalli che combattono. E' un prototipo che venderà per finanziare quelli da 40 metri da piazzare sopra il fiume Ippari che costeggia Vittoria, la sua città.

Era la notte 16 dicembre del 1989, quando lo scultore Arturo Di Modica, siciliano di Vittoria, munito di gru e camion, collocava senza autorizzazione, nello spazio antistante la Borsa di New York, l’imponente scultura di 3,2 tonnellate a cui aveva lavorato incessantemente per tre anni e a proprie spese. Da quel giorno il Toro diventa un simbolo della Grande Mela. Il maestro Di Modica, si sta dedicando ora al progetto per Vittoria. Si chiama “Nuovo Rinascimento” e vuole rappresentare la rinascita culturale ed artistica della sua città.