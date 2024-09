Venezia, Leone d'oro a Pedro Almodovar, miglior attrice Nicole Kidman

Venezia - Venezia, chi ha vinto: il Leone d'oro a Pedro Almodovar, la miglior attrice è Nicole Kidman. Almodovar vince con per The Room Next Door, il suo primo film girato in inglese.

Migliore attrice Nicole Kidman: in Babygirl ha il coraggio di mettere a nudo le fantasie erotiche proibite, storia sadomaso sui desideri più intimi di una bella donna di mezz’età, sfogati su un ragazzo per cui ha un’attrazione magnetica. Migliore attore Vincent Lindon per Jouer Avec Le Feu: padre vedovo, due figli adolescenti, il maggiore imbocca la strada di gruppi di estrema destra. Migliore regia a The Brutalist, affresco visionario dell’americano Bradley Corbet, una maturità sorprendente per i suoi 36 anni, tre ore e mezza inchiodati sulla sedia seguendo Adrien Brody, ebreo ungherese emigrato in USA nel 1947, corroso dall’inquietudine, la moglie finita chissà dove, squattrinato architetto assunto da un riccone, licenziato e riassunto per un progetto faraonico dove si accolgono persone di ogni nazionalità e religione. Il riferimento è La fonte meravigliosa. Soltanto sceneggiatura (Murilo Hauser e Heitor Lorega) per Ainda Estou Aqui di Walter Salles, la dittatura brasiliana degli Anni 70 vista con gli occhi di una moglie, la splendida Fernanda Torres, il cui marito ex deputato (è una storia vera) viene prelevato da casa e sparisce nel nulla. Premio speciale della giuria a April di Dea Kulumbegashvili, che lo definisce «film femminista, sugli aborti clandestini, unica sorpresa della giuria di Isabelle Huppert col «nostro» Giuseppe Tornatore. «Il cinema e’ in gran forma - ha assicurato la presidente di giuria - pensavo a come siamo fortunati, seduti su una sedia abbiamo il mondo davanti e parliamo di passato, presente e futuro».