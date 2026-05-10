Da 32 gradi al ritorno del cappotto: la settimana pazza del meteo siciliano

La Sicilia si appresta a vivere una settimana di estremi e contrasti marcati, una vera “montagna russa” termica che, dopo un fugace assaggio di piena estate, riporterà l’isola in un contesto quasi autunnale.

L’inizio del periodo 10-16 maggio sarà caratterizzato da un deciso rialzo delle temperature, con giornate dal sapore estivo. Tra lunedì 11 e martedì 12 maggio correnti miti faranno schizzare i valori termici: nelle aree interne della Sicilia ionica si potranno raggiungere, e localmente superare, i 30-32°C. Anche lungo le coste, città come Siracusa e Palermo beneficeranno di un caldo anomalo, con massime fino a 27-28°C martedì.

Non mancheranno tuttavia segnali di instabilità: per domenica 10 maggio la Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla (fase di attenzione) per rischio idrogeologico su alcune zone specifiche, tra cui le isole Pelagie, il bacino del fiume Simeto e il versante ionico nord-orientale.

La fiammata calda, che aveva fatto intravedere il rischio di una siccità precoce, avrà breve durata. Da mercoledì 13 maggio, infatti, un’irruzione improvvisa di aria fredda di matrice polare in discesa dal Nord Europa spazzerà via l’anticiclone. Ne conseguiranno un repentino crollo termico e precipitazioni irregolari, a macchia di leopardo, con il raffreddamento più sensibile nella seconda parte della settimana.

Gli effetti del ribaltone saranno evidenti soprattutto in quota. Sull’Etna, dopo massime prossime ai 9°C nella giornata di martedì, da giovedì i valori scenderanno sotto lo zero, fino a toccare i -2,3°C nella notte di venerdì 15 maggio. In un contesto di forti contrasti termici non si escludono venti molto tesi e persino il ritorno della tardiva “dama bianca”, con possibili spolverate di neve sui rilievi maggiori.

Chi confidava nell’avvio definitivo della bella stagione dovrà tenere l’ombrello a portata di mano e rinviare il cambio di guardaroba. La configurazione atmosferica, capricciosa e instabile, dominerà fino al fine settimana, con temperature inferiori alle medie. L’alta pressione oceanica dovrebbe tornare a rinforzarsi soltanto verso la fine del mese.

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