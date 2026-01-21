Da Banco Bpm plafond da 50 milioni per il maltempo in Sicilia

Ragusa – Banco BPM ha predisposto un plafond di 50 milioni di euro a favore delle famiglie e delle aziende delle province di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa duramente colpite dalla recente ondata di maltempo che ha interessato la Sicilia.

Questi fondi sono subito disponibili: i clienti possono richiedere finanziamenti a condizioni particolarmente vantaggiose rivolgendosi alle filiali Banco BPM presenti su tutto il territorio regionale. I finanziamenti sono destinati sia agli interventi urgenti di ripristino e ricostruzione, sia a fornire liquidità a famiglie e imprese impegnate ad affrontare le conseguenze dei danni subiti.

Banco BPM esprime solidarietà alle “famiglie, agli imprenditori e a tutte le persone che stanno affrontando questo momento di grande difficoltà. Lo stanziamento del plafond da 50 milioni di euro rappresenta una prima risposta concreta all’emergenza in corso”, spiega Luca Mazzini, responsabile della direzione territoriale centro-sud di Banco BPM. “Il maltempo – aggiunge – ha creato pesanti disagi per cittadini, attività commerciali e imprese. Per questo vogliamo sostenere le nostre comunità contribuendo economicamente alla ripresa delle attività e al recupero di beni e materiali danneggiati o persi in queste ore”.

