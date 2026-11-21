Catania – Si è concluso con successo il trasferimento sanitario d’urgenza di un neonato di appena quattro mesi, in condizioni di grave criticità, da Catania a Genova, effettuato mediante un volo di Stato.

L’operazione è stata coordinata dalla prefettura di Catania, a seguito della necessità di assicurare al piccolo paziente, ricoverato presso il Policlinico “Rodolico – San Marco”, cure altamente specialistiche e tempestive, disponibili presso l’Istituto pediatrico “Giannina Gaslini” di Genova.

Le condizioni cliniche del neonato, particolarmente delicate, non consentivano il ricorso a un normale volo di linea, rendendo necessario il tempestivo attivarsi della procedura di trasporto sanitario d’urgenza.

L’intervento ha richiesto il coordinamento tra la prefettura, l’équipe sanitaria del Policlinico catanese e l’aeronautica militare, che ha messo a disposizione un proprio velivolo per garantire il trasferimento in tempi rapidi e in condizioni di sicurezza.

Il neonato è giunto a Genova nel giro di poche ore, assistito e costantemente monitorato dal personale sanitario durante tutte le fasi del viaggio, così da poter ricevere le cure necessarie presso la struttura specialistica di destinazione.

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